«Аталанта» — «Брешия»: прогноз Александра Аксенова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А «Аталанта» — «Брешия».
Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2.5) за 2.01.
«Аталанта» была прекрасна в матче с «Ювентусом». Просто вдумайтесь: в этой игре были временные отрезки, когда команда Гасперини по восемь минут владела мячом, а скорый чемпион просто не способен был этот мяч отобрать. В общем, кажется, что сейчас «Аталанта» — самая играющая команда в Европе. Парням из Бергамо не мешают плотность календаря и сила соперников. Да и люди со скамейки способны выйти и усилить — тот же Малиновский забивает почти в каждом матче.
Вопрос «скамейки» «Аталанты» в очередном матче чемпионата, в соперниках «Брешия», будет весьма актуальный. Гасперини сейчас с удовольствием идёт на ротацию, прекрасно понимая, что есть не только битва за второе место, но необходимость всю обойму держать в тонусе — впереди не только матчи чемпионата Италии, но и Лига чемпионов, в которой «Аталанту» ожидает встреча с «ПСЖ». А значит играть будут все, и это не делает чёрно-синих слабее.
Тем более «Брешия» в матчах с лидерами играет слабо и в прошлом туре крупно уступила не самой стабильной «Роме». В общем, в этом матче мы вновь увидим отменное владение мячом от «Аталанты», наверняка будет немало голов — по-другому Иличич и компания просто не могут. А потому поставлю на хорошее преимущество хозяев по счёту.
Таким образом, мой прогноз на матч «Аталанта» — «Брешия» — победа хозяев с форой минус 2,5".
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