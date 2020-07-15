«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.83.

«На улице «Манчестер Сити» праздник. Спортивный суд в Лозанне счёл доводы клуба достаточными для того, чтобы апелляция на решение УЕФА отстранить «Сити» на два сезона из еврокубков була удовлетворена. Так что команда будет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, из неё не уйдут те, кто подумывал об этом, а казна обеднеет на копеечные для клуба десять миллионов евро.



«Сити» победил в двух последних играх с одинаковым счётом 5:0, команда продолжает играть в своё удовольствие и будет продолжать это делать вплоть до возобновления ЛЧ, к которому она готовится.



«Борнмут», конечно, удивил в прошлом туре. «Лестер» имел все шансы для того, чтобы крупно победить, но вместо этого удивительным образом бросил играть, имея лишь минимальное преимущество. Ну а команда Эдди Хау, почувствовав эту слабину, вспомнила лучшие времена и забила четыре (!) безответных мяча.



Думаю, «Борнмут» и на этот раз попытается сыграть в атаку, так что голы (может быть, даже не только в их ворота), кажется, нам гарантированы».