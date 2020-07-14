«Аталанта» — «Брешия»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 33-го тура чемпионата Италии

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 33-го тура Серии А «Аталанта» — «Брешия».
Ставка: больше 64,5% владения мячом у «Аталанты» за 1.83.
«В прошлом матче «Аталанта» мучила «Ювентус», лишь по случайности не переиграв туринцев. Конечно, чешется поставить на какую-нибудь фору «Аталанты», но я же часто напоминаю вам, что ставки — это ещё и про удовольствие, возможность подогреть свой собственный интерес к матчу. Я подумал.
Сейчас разошлось по соцсетям видео с матча с «Ювентусом», где «Аталанта» владела мячом перед голом восемь минут. Мы вспоминаем, что эта команда агрессивная, она любит прессинговать и контролировать игру. «Аталанта» занимает третье место по среднему проценту владения мячом, в районе 57%.
У «Брешии» этот показатель худший в Италии — меньше всех передач, а процент владения в районе 41%. А тут ещё и встреча с «Аталантой» в гостях, когда и мотивации нет особой. «Аталанта» в хорошей форме и с отличным составам.
Предлагаю вам поставить на вариант больше 64,5% владения мячом у «Аталанты» в этом матче с коэффициентом 1.83. Рискованно, я соглашусь. В какой-то момент «Аталанта» может бросить игру, но она редко это делает. Согласитесь, это тот самый случай, когда нож и масло встречаются — один хуже всех, второй лучше всех».
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