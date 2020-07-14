Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Аталанта» — «Брешия»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 33-го тура чемпионата Италии

«Аталанта» — «Брешия»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 33-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 33-го тура Серии А «Аталанта» — «Брешия».

Ставка: больше 64,5% владения мячом у «Аталанты» за 1.83.

«В прошлом матче «Аталанта» мучила «Ювентус», лишь по случайности не переиграв туринцев. Конечно, чешется поставить на какую-нибудь фору «Аталанты», но я же часто напоминаю вам, что ставки — это ещё и про удовольствие, возможность подогреть свой собственный интерес к матчу. Я подумал.

Сейчас разошлось по соцсетям видео с матча с «Ювентусом», где «Аталанта» владела мячом перед голом восемь минут. Мы вспоминаем, что эта команда агрессивная, она любит прессинговать и контролировать игру. «Аталанта» занимает третье место по среднему проценту владения мячом, в районе 57%.

У «Брешии» этот показатель худший в Италии — меньше всех передач, а процент владения в районе 41%. А тут ещё и встреча с «Аталантой» в гостях, когда и мотивации нет особой. «Аталанта» в хорошей форме и с отличным составам.

Предлагаю вам поставить на вариант больше 64,5% владения мячом у «Аталанты» в этом матче с коэффициентом 1.83. Рискованно, я соглашусь. В какой-то момент «Аталанта» может бросить игру, но она редко это делает. Согласитесь, это тот самый случай, когда нож и масло встречаются — один хуже всех, второй лучше всех».

«Аталанта» — «Брешия». Прогноз: гроза «Ювентуса» и «Наполи» раздавит аутсайдера Серии А
За семь последних выездов «Брешия» потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020