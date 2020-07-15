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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 29-го тура РПЛ

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 29-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Спартака» за 1.89.

«Я ломаю голову. «Спартак» при всём том, что очень мне нравится, из-за эмоциональности Тедеско подвергаем критике. Он навлекает на себя критику из-за того, что всё это постановочно и фальшиво. Я, в отличие от псевдоплюралистов, признаю любую точку зрения как имеющую право на жизнь. Я узнаю себя. Сколько можно ему карту показывать?

И вот его «Спартак» без него будет биться за то, чтобы странный её владелец был хотя бы в довольствии. Говорят, что «Спартак» обыграет «Ахмат». Ну, как вам сказать.

Сопоставил модели игры, учитывая, что в «Спартаке» раньше было больше грузинов, а остался один, но какой. Один грузин — это целая вселенная. Я тоже хотел бы, чтобы «Спартак» выигрывал. Тут, знаете, коса на камень. Тут всё двойственно и тройственно.

Я всё-таки поставлю на то, что «Спартак» выиграет. У него выхода никакого. Потом, я так понимаю, встреча, решающая судьбы миллионов людей под названием «с подопечными Алексея Миллера» за выход в финал».

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