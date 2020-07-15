«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Игоря Гамулы на матч 29-го тура РПЛ 15 июля

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.63.

«Несложно что-то придумывать. Уже всё предрешено. „Зенит“ уже чемпион. „Оренбург“ имеет только теоретические шансы на сохранение места в Премьер-Лиге.



Как показала последняя игра „Оренбурга“ с „Ростовом“, сдаваться команда не собирается. Ребята бьются и животами отбиваются. Забрали одно очко в „Ростове“ у команды Валерия Карпина.



«Зенит» в преддверии финала со «Спартаком» наверняка будет что-то придумывать. Предыдущий матч с “Ахматом” пропустили основные футболисты: и Дзюба, и Азмун, и Ракицкий. Думаю, они сыграют по тайму с «Оренбургом». Команде из Оренбурга будет очень сложно в этом матче.



Мой прогноз — это, конечно, победа «Зенита» с форой (-1.5)".