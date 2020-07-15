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«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Игоря Гамулы на матч 29-го тура РПЛ 15 июля

«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Игоря Гамулы на матч 29-го тура РПЛ 15 июля
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.63.

«Несложно что-то придумывать. Уже всё предрешено. „Зенит“ уже чемпион. „Оренбург“ имеет только теоретические шансы на сохранение места в Премьер-Лиге.

Как показала последняя игра „Оренбурга“ с „Ростовом“, сдаваться команда не собирается. Ребята бьются и животами отбиваются. Забрали одно очко в „Ростове“ у команды Валерия Карпина.

«Зенит» в преддверии финала со «Спартаком» наверняка будет что-то придумывать. Предыдущий матч с “Ахматом” пропустили основные футболисты: и Дзюба, и Азмун, и Ракицкий. Думаю, они сыграют по тайму с «Оренбургом». Команде из Оренбурга будет очень сложно в этом матче.

Мой прогноз — это, конечно, победа «Зенита» с форой (-1.5)".

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком»
В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.
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