«Удинезе» — «Лацио»: прогноз Игоря Гамулы на матч 33-го тура Серии А

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.10.

«Тут такая ситуация, что я не знаю, что же произошло с „Лацио“. Клуб претендовал на скудетто. „Лацио“ всё время шёл вровень с „Ювентусом“, но последние три матча команда почему-то взяла и проиграла. В последнем туре домашнее поражение вообще было от „Сассуоло“ 1:2. Это очень непредвиденный результат. Теперь команде будет сложно.



«Лацио» находится на втором месте, однако теперь в спину им дышат «Интер» и “Аталанта”. Они наверняка постараются догнать «Лацио». «Удинезе» — это середнячок Серии А, который может дома выдать и хороший футбол, добиться победы.



После трёх поражений, я думаю, всё-таки «Лацио» соберётся и вернётся в ту стезю, в которой команда находилась раньше.



Спрогнозировать тут я берусь однозначно победу «Лацио» с коэффициентом 2.10».