«Удинезе» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 33-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А «Удинезе» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.05.

«Наверное, стоит отталкиваться от римской команды. Наверное, это одна из таких грустных вещей нынешнего чемпионата. «Лацио», который показывал прекрасный футбол до пандемии, после откровенно рассыпался. Физическая готовность не самая лучшая. Сильные стороны не работают. Концовка сезона у Симоне Индзаги будет смазана.



Самое главное, что мы восторгались умением «Лацио» побеждать в волевой момент, когда они уступали, а сейчас происходит обратная ситуация. Сначала «Лацио» забивает, а потом проигрывает. Это говорит о том, что команда не способна на протяжении 90 минут держать концентрацию. Видимо, физически себя плохо чувствует команда.



Сейчас «Лацио» нужно выигрывать. «Удинезе» как раз из тех соперников, с которым можно сыграть на победу. Конечно, команда ещё не обезопасила себя от вылета в Серию «Б» и предельно мотивирована, но мне кажется, что «Лацио» не должен проигрывать несколько матчей подряд.



В этой игре я готов поставить на победу римского клуба. Коэффициент достаточно мощный, то есть верят далеко не все. Но если «Лацио» хочет быть в гонке за второе место, то нужно выигрывать. Подопечные Индзаги должны победить. Поставлю на чистую победу римского клуба».