«Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз Валерия Непомнящего на матч 29-го тура РПЛ 15 июля

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула.
Ставка: тотал больше 2 гола за 1.57.
«Условно говоря, ни тем ни другим ничего не нужно, но «Урал» сохраняет призрачные шансы на шестое место. И он для меня небольшой фаворит: играет дома, с составом нормальная ситуация, впереди готовы играть Панюков и Погребняк. Да и в последних матчах команда забивает практически всегда.
С «Арсеналом» все сложнее, но «Урал» может пропустить, так как редко когда команда Парфенова играет на ноль в обороне. Правда, у «Арсенала» с атакой не очень хорошо, но «Урал» всегда может что-то придумать и пропустить, хотя и сам тоже забьет и, мне кажется, выиграет.
После этого матча «Уралу» предстоит сыграть с «Химками» в рамках полуфинала Кубка России. Честно говоря, не знаю, как уральцы отнесутся к игре чемпионата, но вряд ли тренерский штаб решит поберечь некоторых игроков. В любом случае сложно определить победителя матча, поэтому я поставлю на количество забитых мячей – как минимум два гола мы увидим».
- 15 июля 2020
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 14 июля 2020
-
21:30
-
20:38
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 13 июля 2020
-
21:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30