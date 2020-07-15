«Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз Валерия Непомнящего на матч 29-го тура РПЛ 15 июля

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула.

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.57.

«Условно говоря, ни тем ни другим ничего не нужно, но «Урал» сохраняет призрачные шансы на шестое место. И он для меня небольшой фаворит: играет дома, с составом нормальная ситуация, впереди готовы играть Панюков и Погребняк. Да и в последних матчах команда забивает практически всегда.



С «Арсеналом» все сложнее, но «Урал» может пропустить, так как редко когда команда Парфенова играет на ноль в обороне. Правда, у «Арсенала» с атакой не очень хорошо, но «Урал» всегда может что-то придумать и пропустить, хотя и сам тоже забьет и, мне кажется, выиграет.



После этого матча «Уралу» предстоит сыграть с «Химками» в рамках полуфинала Кубка России. Честно говоря, не знаю, как уральцы отнесутся к игре чемпионата, но вряд ли тренерский штаб решит поберечь некоторых игроков. В любом случае сложно определить победителя матча, поэтому я поставлю на количество забитых мячей – как минимум два гола мы увидим».