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«Челси» — «Норвич»: прогноз Александра Неценко на матч 36-го тура АПЛ 14 июля

«Челси» — «Норвич»: прогноз Александра Неценко на матч 36-го тура АПЛ 14 июля
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Норвич».

Ставка: победа «Челси» всухую за 1.73.

«Норвич» едет на «Стэмфорд Бридж» уже вылетевшим в Чемпионшип. А его соперник, наоборот, сейчас должен быть предельно мотивирован на предстоящий тур. Во-первых, надо отрываться от «Лестера» и «МЮ», ибо можно пролететь с ЛЧ. Во-вторых, календарь. После встречи с «канарейками» у «Челси» в АПЛ «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Мало того, с «Норвичем» надо так распределить силы, чтобы и три очка взять, и не сильно устать, поскольку на носу полуфинал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

У лондонцев не будет Канте, но вернется в основу Кристенсен. Гилмор и Томори у хозяев также в лазарете. У «Норвича» покинул команду Дуда, находившийся в аренде. На больничном защитники Байрэм, Циммерман и Хэнли. За последние 26 лет «Норвич» ни разу не обыграл «Челси». Сейчас у них совершенно разный уровень мотивации.

После рестарта сезона «канарейки» забили всего 1 гол в 6 турах. «Челси», конечно, не большой специалист по сухим матчам, но желание сэкономить силы приведет к тому, что лондонцы спокойно реализуют свои шансы и будут контролировать мяч и встречу, снизив число потенциальных моментов у гостей. Также напомним, что «Челси» не уступил «Норвичу» в 11 последних встречах АПЛ, выиграв 9 из них. Напрашивается сухая победа хозяев".

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