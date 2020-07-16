Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 29-го тура чемпионата России

«Рубин» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 29-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.65.

«Игра без турнирных задач: «Рубин» гарантировал себе невылет, «Ростов» — Лигу Европы, а выше уже не поднимется. Такие матчи прогнозировать сложнее всего. Интересно, что «Рубин» уже четыре матча не может выиграть у «Ростова» в Казани. У тренеров по личным встречам перевес в пользу Слуцкого: +7=3-2.

Свою ставку я хочу сделать на антитренде. Дело в том, что «Рубин» при ЛВС остался супернизовой командой, как и при Шаронове. В девяти матчах ТМ (2.5) сыграл восемь раз! Однако всё это время «Рубин» вёл борьбу за выживание. Сейчас же команда способна сыграть более расслабленно и менее надёжно, потому что турнирных задач больше нет. А серьёзный статистический перекос приводит к тому, что поставить на ТБ можно за очень приличные кэфы: ТБ (1,5) — 1,40, ТБ (2) — 1,65. Думаю, что как минимум пару мячей команды в нынешней ситуации друг другу точно забьют.

Должен активизироваться и «Ростов» — на фоне скандалов вокруг клуба и ругани Карпина и главы РПЛ Прядкина команда явно выйдет на матч заряженной на голы. Кроме того, дружеские связи этих клубов дают мне основания полагать, что «Рубин» и «Ростов» не будут играть уныло».

«Рубин» — «Ростов». Прогноз: Карпин и Слуцкий устроят зарубу, Мамаев и Ионов подключатся
Терять обеим командам нечего, а шансы подняться останутся только в случае победы.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020