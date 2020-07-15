«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 36-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в 36-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Арсенала» за 2.56.

«Матч, который особого турнирного значения не имеет. «Ливерпуль» уже давно чемпион, «Арсенал» сезон провалил, последнее поражение от «Тоттенхэма», пожалуй, лишило всех надежд на еврокубки. Этот матч, скорее, вопрос престижа для лондонцев. Но в целом в последнее время «Арсенал» играл неплохо, достаточно результативно. Поэтому в этом матче я бы не считал хозяев явными аутсайдерами. Это не так.



Дело в том, что у «Ливерпуля» мотивации совсем не осталось. Может быть, Клопп не выпустит всех основных футболистов, даст шанс сыграть перспективным ребятам. В любом случае, вряд ли защита «Ливерпуля» будет работать на полную мощь, как она это делала на протяжении большей части сезона. Команда будет играть в своё удовольствие.



Думаю, у нас все шансы увидеть яркий и результативный футбол. На мой взгляд, «Арсеналу» по силам забить минимум два мяча. «Арсенал», конечно, не «Манчестер Сити», но атака у него тоже серьёзная. И сейчас она в форме. Тем более хочется реабилитироваться за поражение в дерби».