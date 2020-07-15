«Урал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура чемпионата России 15 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» в 29-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: гол Евгения Луценко за 2.70.
«Здесь, честно говоря, о результате рассуждать сложно. По большому счёту, результат в этой встречи кровь из носа никому не нужен. Понятно, что в каждом матче футболисты выходят побеждать, но здесь ситуация такая сложилась. «Урал» сейчас больше думает о кубковой игре с «Химками». Он может выйти в финал Кубка России и сыграть дома. В чемпионате тоже есть шанс стать шестыми, но это второстепенный момент. Что касается «Арсенала», то у него призрачные шансы на шестую строчку, но и не вылетит он уже.
Вот кто точно мотивирован, то это Евгений Луценко, у него появился реальный шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата. В последних турах он регулярно забивает, зачастую очень красиво. И здесь он будет стремиться к голу, возможно, в данной ситуации, когда на «Арсенал» ничего не давит, ему и пенальти дадут пробить.
Думаю, «Урал» выйдет не в оптимальном составе. На этой неделе кубковый матч. Луценко будет даже проще. Снова поставлю на гол Евгения».
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