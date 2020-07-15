«Милан» — «Парма»: прогноз Эльвина Керимова на матч 33-го тура Серии А 15 июля

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Парма».

Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.76.

«Милан» к концу сезона наконец-то начал показывать внятный футбол. Если бы «россонери» играли так же успешно на старте, мы бы говорили, что это претендент на попадание в топ-4: после паузы «Милан» обыграл «Рому», «Лацио» и «Ювентус» с общей разницей мячей 9:2! Когда такое было в последний раз? При Шевченко? Или в чемпионском сезоне Аллегри? А в прошлом туре «Милан» впервые с 2016 года не проиграл в Неаполе. Это тоже большой успех для нынешнего «Милана».



«Парма» доигрывает сезон, ни за что серьёзное не борется, но радует результативной игрой. В посткарантинном футболе команда Д’Аверсы во всех матчах пробивает ставку «обе забьют» и почти всё время обеспечивает тотал больше (2.5) гола за матч. В общем, играет команда весело, регулярно забивая и пропуская.



В отличие от «Милана», «Парма» уже 5 туров не выигрывает, поэтому говорить о том, что команда играет стабильно по результатам, не приходится. Мой фаворит в этой встрече — «Милан». Команде Пиоли нужна Лига Европы, а чтобы туда попасть, нужно продолжать набирать очки. Мой прогноз — победа «Милана» и тотал голов в матче меньше (4.5) за 1.76".