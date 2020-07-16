«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч 29-го тура чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.75.
«Ну кем нужно быть, чтобы подозревать меня в измене? Ну кем надо быть? Я вам что, за чечевичную похлёбку родную команду сдам? Тем более что после осечки „Краснодара“ мой ЦСКА близок ко встрече с „Манчестер Юнайтед“, „Реалом“ и „Ювентусом“ в Лиге чемпионов.
Вот сейчас, когда набрали ход мои «армейцы», ну как можно проиграть разобранному „Локомотиву“?
ЦСКА осталось только набирать очки. И если „Локомотив“ проиграет, а он проиграет, то ЦСКА становится прямым кандидатом на попадание в зону Лиги чемпионов. Мне от этих денег не перепадёт ничего, но зато у меня будет возможность хлебнуть животворящего напитка.
Ставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2.75. Паровоз ничего не спасет».
- 16 июля 2020
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 15 июля 2020
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50