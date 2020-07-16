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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч 29-го тура чемпионата России

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч 29-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.75.

«Ну кем нужно быть, чтобы подозревать меня в измене? Ну кем надо быть? Я вам что, за чечевичную похлёбку родную команду сдам? Тем более что после осечки „Краснодара“ мой ЦСКА близок ко встрече с „Манчестер Юнайтед“, „Реалом“ и „Ювентусом“ в Лиге чемпионов.

Вот сейчас, когда набрали ход мои «армейцы», ну как можно проиграть разобранному „Локомотиву“?

ЦСКА осталось только набирать очки. И если „Локомотив“ проиграет, а он проиграет, то ЦСКА становится прямым кандидатом на попадание в зону Лиги чемпионов. Мне от этих денег не перепадёт ничего, но зато у меня будет возможность хлебнуть животворящего напитка.

Ставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2.75. Паровоз ничего не спасет».

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