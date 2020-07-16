«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 29-го тура РПЛ 16 июля

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Мне было жалко ЦСКА в матче против «Рубина», хотя понимаю, что Слуцкий молодец и всё, на что он рассчитывал, то и случилось. Правда, «Рубин» сыграл хуже, чем в прошлых матчах, но это ЦСКА заставил казанцев так сыграть. Команда Гончаренко была очень активна, и её хватило функционально на два тайма. Можно сказать, что ЦСКА играл два тайма в одни ворота, а в концовке матча ему поставили пенальти, и на этом всё закончилось.



«Локомотив» против Уфы меня разочаровал, особенно в первом тайме. Кажется, что некоторые игроки выпали из игры. Я также не совсем понял перестановки в составе. «Локо» изначально играет за счёт атак по флангу с включением фланговых защитников, а тренерский штаб поменял позиции Живоглядова и Игнатьева, и для Игнатьева играть слева было очень непривычно. Когда во втором тайме поменяли позиции и тот сыграл на правом фланге, сразу появилась игра. Потом я считаю, что Фарфана можно было выпустить немного раньше – всё-таки важная фигура, даже когда он не в идеальной форме. Против ЦСКА уже должен сыграть Баринов, возможно, вернётся Гильерме, поэтому «Локомотив» будет выглядеть несколько по-другому. Если говорить про Миранчуков, то Антон в игре с «Уфой» выглядел плохо, и я удивлялся, почему его не меняют.



У меня нет уверенности в том, что ЦСКА одержит победу, как и гарантий, что «Локомотив» возьмёт верх. Очень сложно определиться с фаворитом.



Голы должны быть и в те, и в другие ворота, потому что у обеих команд атака превалирует над обороной. В прошлом матче у «Локомотива» безобразно сыграл Мурило, и очевидно, что сейчас сыграет Кверквелия, ведь другого центрального защитника сейчас нет.



Если «Локо» в какой-то степени есть что терять в концовке чемпионата, то ЦСКА – нечего, так как ниже пятого места он не опустится, поэтому в атаке команда сыграет активно. ЦСКА в состоянии это сделать, потому что вернулся Дзагоев и, вполне вероятно, появится в составе. У ЦСКА ещё есть шансы зацепиться за тройку, но для этого нужно обязательно побеждать, так как «Локомотив» – это серьёзный соперник с хорошей атакой».