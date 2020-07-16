«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.
«Лестер» сам виноват в том, что произошло в игре с «Борнмутом». Полностью контролировать игру, иметь возможность довести счёт до крупного, но после перерыва при счёте 1:0 бросить играть и проиграть крупно… это надо уметь.
Победа «Ман Сити» на суде в Лозанне – ещё одна неприятность для «лис». Теперь пятое место не гарантирует Лигу чемпионов, так что оставшиеся три тура будут жаркими, и от уверенности в конечном успехе команды Брендана Роджерса, к сожалению, не осталось и следа.
Против «Шеффилд Юнайтед», который только что разгромил «Челси» 3:0, естественно, просто не будет. Это «Борнмут» (при должной концентрации) можно обыгрывать одной левой, с «Юнайтед» такое не пройдёт. Здесь может сказаться отсутствие основных крайков Чилуэлла и Рикардо Перейры и, конечно, Мэддисона. Без этой троицы вариативность в атаке у «Лестера» сильно ослабла.
Нет уверенности в победе хозяев. Пожалуй, лучше здесь поставить на небольшое количество голов".
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