«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Эвертон» — «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.88.
«Астон Вилла» провела хороший матч против «Кристал Пэлас» в воскресенье, пожалуй, лучший после возобновления сезона. Бирмингемцы заслуженно победили 2:0, могли крупнее, впереди они смотрелись бодро. Мне кажется, пока остаётся даже теоретический шанс на сохранение места в АПЛ, «Вилла» будет за него цепляться. А когда она ловит кураж, остановить её непросто.
«Эвертон» в середине таблицы – «ирискам» не грозит ни Европа, ни вылет. Отчасти поэтому команда не выглядит слишком свежо в последних матчах и не побеждает уже в трёх матчах.
Мне кажется, гости здесь будут выглядеть интереснее, особенно в первые полчаса игры, в которые они попытаются задавить хозяев своей активностью. По итогам 90 минут рассчитывать на очки будет сложнее, но не удивлюсь, если «Вилла» не проиграет".
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