«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» всухую за 2.05.
«Ман Юнайтед» допустил серьёзную осечку в игре с «Саутгемптоном». Вместо того чтобы спокойно положить три очка в копилку и взобраться на третье место, манкунианцы упустили казавшуюся уже добытой победу и остались на пятом, теперь не лигочемпионском, месте.
Будут ли сделаны правильные выводы? Думаю, что да. «Юнайтед» смотрелся не так уж и плохо, игрокам просто не хватило концентрации на все 100 минут, что с командами вроде боевого «Саутгемптона» чревато.
«Пэлас» уже не бьётся. После оформления прописки в АПЛ на будущий сезон «орлы» уже проиграли в пяти матчах кряду. В прошлом туре, например, без шансов уступили борющейся за выживание «Астон Вилле», не создав ни одного момента за всю игру.
Думаю, «МЮ» выйдет заряженным на этот матч и победит на классе».
- 16 июля 2020
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