«Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии 16 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Саутгемптон» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.80.

«Саутгемптон» отлично смотрится после рестарта сезона – всего одно поражение в шести матчах. Вот и в игре с «МЮ» «святые» были вознаграждены за бойцовский характер и желание биться до последнего. Притом что каких-то турнирных задач они уже не решают.



«Брайтон» в свою очередь в двух последних играх, пусть и против «Ливерпуля» с «Ман Сити», пропустил аж восемь мячей. Южане всё ещё не обезопасили себя от вылета, хотя и 36 набранных ими очков может оказаться достаточным для продления прописки.



Здесь вопрос в том, сможет ли «Саутгемптон» провести вторую подряд игру на таком же высоком уровне, как на «Олд Траффорд». Сделать это через два дня на третий будет очень не просто. К тому же у «Брайтона» аж на два дня подготовки больше, а это огромная фора в нынешних реалиях.



Предположу, что более свежие гости здесь всё-таки упрутся и не проиграют. Думаю, они целенаправленно готовились именно к предстоящим матчам, не выкладываясь в играх против грандов».