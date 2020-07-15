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«Урал» — «Арсенал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ

«Урал» — «Арсенал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Урал» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.92.

«У «шмелей» остаётся реальная возможность попасть в еврокубки через Кубок России, где в полуфинале 19 июля предстоит сразиться с «Химками». Скорее всего, тренерский штаб проведёт определённую ротацию: календарь невероятно плотный, нужно разгрузить лидеров. Это повышает шансы туляков.

«Канониры» после увольнения Игоря Черевченко приободрились, добыв две победы в трёх поединках. Впрочем, качество футбола всё ещё оставляет желать лучшего. По общему уровню соперники смотрятся сопоставимо, в такой ситуации на первый план выходят детали.

Прежде всего стоит взглянуть на статистику очных встреч. Здесь всё очень интересно, поскольку четыре предыдущих поединка завершились вничью. Два из них состоялись в рамках РПЛ, ещё два — в Кубке России. И второе — в трёх последних случаях голы забивались в обе стороны.

Также на стороне «Арсенала» лишний день отдыха. Игра с «Тамбовом» состоялась 11 июля, а «Урал» на следующий день без шансов проиграл в гостях у «Краснодара» (0:3). На таком фоне мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75 и ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.92. Пропускают екатеринбуржцы много и со вкусом».

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Опытный форвард забивает в шести матчах РПЛ подряд. И это безо всяких пенальти.
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