«Болонья» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Наполи».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.06.

«Для «Наполи» нынешний сезон в любом случае войдёт в историю, ведь наконец-то удалось выиграть полноценный трофей. Речь о Кубке Италии. В национальном первенстве, впрочем, дела тоже складываются недурно. После рестарта получилось набрать 13 очков из 18 возможных — очень крепкий график.



Единственное поражение состоялось от «Аталанты» (0:2), которая сметает всё на своём пути и накануне чудом не победила «Ювентус». Мирный исход с «Миланом» (2:2) в минувшем туре тоже не вызывает вопросов — смотрелись лучше соперника и имели хорошие шансы на победу, но не повезло. А остальные четыре матча закончились победами — 2:0 над «Вероной», 3:1 над СПАЛ, 2:1 над «Ромой» и 2:1 над «Дженоа».



Неаполитанцы отстают от топ-4 на 13 очков. Понятно, что за шесть туров такой гандикап отыграть не удастся. Вот и получается, что нас ждёт битва двух довольно бодрых коллективов, каждый из которых может позволить себе сыграть в удовольствие и не прижиматься к собственным воротам.



То есть голы, скорее всего, будут. «Наполи», конечно, смотрится поинтереснее, однако в родных стенах «Болонья» часто создаёт трудности грандам. В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, а в 14 последних поединках преодолевалась планка в 2.5 мяча. От этого и будем отталкиваться.



На «обе забьют» дают лишь 1.63, маловато будет. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.73 — уже лучше. Если хотите поднять потенциальный выигрыш, придётся усложнять. Мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.95 и ТБ 3 гола за 2.06».