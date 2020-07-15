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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Павла Занозина на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Павла Занозина на матч РПЛ в Самаре
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Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 2.08.

«Нам предстоит увидеть интересный матч. „Краснодар“ наконец-то вроде пришёл в себя. Краснодарцы снова вернулись в борьбу за Лигу чемпионов.

«Крылья Советов» при Талалаеве преобразились. Теперь они много забивают. Очень хороший футбол показывают «Крылья». Я не думаю, что они должны вылететь.

В этот раз обеим командам нужно многое. Мне кажется, что предстоящий матч будет ярким и достаточно результативным. Подозреваю, что по-прежнему фаворит в этой паре – «Краснодар».

Я думаю, что в матче «Крылья Советов» — «Краснодар» обе команды должны забить. «Крылья» дома обязательно забьют сопернику. Скорее всего, выиграют гости, но на чистую победу «Краснодара» я ставить не советую. А вот вариант «обе забьют» с коэффициентом 2.08 — совсем неплохая идея в этом матче».

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