Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ман Сити» — «Борнмут»: прогноз Павла Занозина на матч 36-го тура АПЛ 15 июля

«Ман Сити» — «Борнмут»: прогноз Павла Занозина на матч 36-го тура АПЛ 15 июля
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.82.

«Собственно, ничего не меняется. Всё те же вводные данные. „Сити“ ничего уже не надо, „Борнмуту“ тоже ничего не надо. Все уже готовы заканчивать сезон, но играть в футбол по-прежнему необходимо.

«Сити», как мы видим, забивает регулярно и много. Я думаю, что в этом матче всё повторится. Я, честно говоря, выбирал между двумя ставками: крупная победа «Сити» с форой, например, 2.5 или просто тотал.

На мой взгляд, в этом матче лучше просто сыграть тотал матча. Трудно поверить, что «Сити» забьёт пять мячей и не пропустит. А вот в то, что вместе с «Борнмутом» они могут забить четыре гола, я верю. Поэтому общий тотал больше 3.5 — это мой прогноз в этом матче».

«Ман Сити» — «Борнмут». Прогноз: Стерлинг и Де Брёйне отметят снятие дисквалификации в ЛЧ
В пяти последних играх дома команда Гвардиолы забила 19 мячей, не пропустив ни одного.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020