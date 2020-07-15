«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч 36-го тура АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.88.

«Ливерпуль» только что впервые в сезоне не выиграл домашний матч, сыграв вничью с «Бернли» — 1:1. «Арсенал» проиграл северолондонское дерби «Тоттенхэму» 1:2. Естественно, позитива команде Микеля Артеты это не прибавляет, особенный ужас он испытывает, когда пересматривает момент с первым пропущенным мячом, когда Сеяд Колашинац сделал крайне неудачную передачу, а Давид Луис никак не мог противодействовать Сону, забившему гол в составе «Тоттенхэма».



Об обороне «Арсенала» говорят довольно много, в глаза бросаются индивидуальные ошибки Мустафи, Колашинаца и Давида Луиса. Система игры Микеля Артеты минусы этих игроков обнажает, из-за высокого прессинга эти защитники постоянно пускают игроков за спину.



Против «Ливерпуля» это смерти подобно — Салах, Фирмино, Мане и другие ребята, которые могут их подменить, будут этим пользоваться. Если «Арсенал» не изменит концептуально свой подход, то «канонирам» будет очень трудно сыграть на ноль в матче против такой мощной команды. Пускай и не слишком мотивированной.



Сам «Арсенал» обладает солидной группой нападения. Здесь есть и Обамеянг, который борется за звание лучшего бомбардира чемпионата. Есть и Ляказетт, забивший сумасшедший гол в ворота «Тоттенхэма. Есть Николя Пепе, индивидуально очень сильный футболист.



«Ливерпуль» не всегда сконцентрированно играет в обороне в последнее время — от «Бернли» дома пропустили, от «Ман Сити» вообще четыре мяча получили. Нет стройности и стабильности в рядах команды Клоппа. Но это сейчас и неудивительно. Мой выбор — тотал голов больше 3 с коэффициентом 1.88".