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«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч 33-го тура чемпионата Италии

«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч 33-го тура чемпионата Италии
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Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Итальянская Серия А. Есть в ней ещё интриги. Если кто-то думает, что в чемпионской гонке всё уже заканчивается, то это не так.

Да, лидер уже ото всех оторвался, но ещё идёт борьба за зону Лиги Европы. „Милан“ не выиграл у „Наполи“, хотя опять не потерпел поражения. „Сассуоло“ он тоже может ещё достать, ведь есть время до конца чемпионата.

«Сассуоло» сейчас как раз играет с «Ювентусом». Мне кажется, что ничуть «Сассуоло» не будет бояться «Юве», даже несмотря на то что он сейчас в такой хорошей форме и много забивает. Я думаю, это ни на что не повлияет.

«Сассуоло» будет играть от себя. Я даже почти уверен, что в этом матче «Сассуоло» забьёт. «Ювентус», я думаю, забьёт тоже. Когда это «Юве» не забивал?

Обе забьют с коэффициентом 1.57 — отличный выбор в этой встрече. Возможно, «Сассуоло» может и очки зацепить, вариант 1Х проходит. Но я лично буду ставить на том, что обе команды забьют".

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