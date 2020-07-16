«Уфа» — «Динамо»: прогноз Игоря Гамулы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.94.

«Тут нужно подумать и очень внимательно проанализировать, как будет проходить предстоящий матч. „Уфа“ не проигрывает уже на протяжении всего времени после рестарта. Она берёт очки и у „Спартака“, и у „Ростова“, и у ЦСКА. „Уфа“ в хорошем тонусе и набрала ход. Можно сделать вывод, что сборы у команды прошли отлично.



Команда Вадима Евсеева показывает довольно неплохой футбол. Манера у них боевая, футболисты сражаются на каждом участке поля. Я думаю, в этот раз они снова покажут нам интересную игру.



Теперь обсудим „Динамо“. Наконец-то „Динамо“ добилось победы, обыграв дома „Крылья Советов“. Я думаю, могли забить и больше, ведь показали отличный футбол. Как говорит их главный тренер, цель „Динамо“ — верх турнирной таблицы. Думаю, эту цель они будут как-то достигать и в предстоящем матче.



Тут сложно спрогнозировать. Нашла коса на камень. Здесь мой прогноз будет таким: ставлю на победу „Динамо“, но с нулём. Вот такой мой прогноз. Ф2 (0) с коэффициентом 1.94».