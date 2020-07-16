«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Испании

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«Севилья” уже в Лиге чемпионов, потому может играть в своё удовольствие. А вот “Сосьедад” находится в куда более сложной ситуации — седьмое место в турнирной таблице, поровну очков с “Хетафе”, ЛЧ уже недосягаема. Однако продолжается борьба за Лигу Европы. Финал Кубка — это отдельная история, где всё может повернуться по-разному. Тем не менее “Сосьедад” до сих пор лихорадит после перерыва. Совсем недавно удалось добиться всего лишь второй победы, но зато над прямым конкурентом “Вильярреалом”.



“Севилья” после пандемии чувствует себя совсем иначе — вообще без поражений. Красно-белые одерживают уже четыре победы подряд, причём у некоторых соперников выигрывают разгромно. Но проблема в том, что игрокам Лопетеги в этом матче уже ничего не нужно. А вот “Сосьедаду” очки нужны позарез. Если “Сосьедад” сумеет сыграть в свой футбол, если сохранит свои силы и если успеет восстановиться, то фактор мотивации им только поможет. Но здесь слишком много “если”. По большому счёту, эта встреча можно завершиться как победой хозяев, как победой гостей, так и ничьей.



Я думаю, что “Сосьедад” должен атаковать, должен рисковать и раскрываться. “Севилья” может сыграть в своё удовольствие, тем более она тоже хороша в атаке. Мне кажется, что матч должен получиться таким же ярким, как и в первом круге. Я предлагаю поставить на тотал голов больше 2.5».