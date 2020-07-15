«Урал» — «Арсенал»: где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ, прогнозы и ставки

15 июля «Урал» и «Арсенал» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.16.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Урал» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

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