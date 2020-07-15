«Спартак» — «Ахмат»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 15 июля, «Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.35.
Букмекеры не уверены, что матч 29-го тура РПЛ 15 июля «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.
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Уже через трое суток красно-белых ждёт важнейший матч Кубка России в Санкт-Петербурге.
- 15 июля 2020
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