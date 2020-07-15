«Крылья Советов» — «Краснодар»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

15 июля «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Крылья Советов» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.