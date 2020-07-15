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«Сассуоло» — «Ювентус»: где будет трансляция, во сколько начало, смотреть онлайн

«Сассуоло» — «Ювентус»: где будет трансляция, во сколько начало, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

15 июля «Сассуоло» примет «Ювентус» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

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