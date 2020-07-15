«Сассуоло» — «Ювентус»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
15 июля «Сассуоло» примет «Ювентус» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Поставить на ничью предлагают за 4.40.
Букмекеры уверены, что матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
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«Сассуоло» в последних шести играх чемпионата Италии забил 17 мячей.
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