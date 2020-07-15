«Арсенал» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

15 июля «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
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