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«Арсенал» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

«Арсенал» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало
Ставки / Прогнозы 0

15 июля «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

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