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«Зенит» — «Оренбург»: эксперты оценили шансы худшего клуба РПЛ набрать очки в Петербурге

«Зенит» — «Оренбург»: эксперты оценили шансы худшего клуба РПЛ набрать очки в Петербурге
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15 июля «Зенит» и «Оренбург» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 17.75.

Если гости не проиграют, сыграет коэффициент 5.30 (около 17% вероятности).

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.00.

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В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.
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