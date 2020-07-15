«Зенит» — «Оренбург»: эксперты оценили шансы худшего клуба РПЛ набрать очки в Петербурге

15 июля «Зенит» и «Оренбург» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 17.75.
Если гости не проиграют, сыграет коэффициент 5.30 (около 17% вероятности).
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.00.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июля 2020
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15