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«Порту» — «Спортинг»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 15 июля 2020 года

«Порту» — «Спортинг»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 15 июля 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

«Драконы» несутся к чемпионскому титулу. На момент возобновления сезона они шли с «Бенфикой» практически нога в ногу, однако «орлы» посыпались и в семи турах добыли лишь две победы. В результате за три тура до финиша интрига фактически мертва. Подопечные Сержиу Консейрау опережают ближайшего преследователя на восемь очков.

Обеспечить чемпионство в битве со «Спортингом» — это красиво, благо что хватит даже ничейного исхода. «Порту» в шести предыдущих турах пропустил лишь однажды и набрал 16 очков из 18 возможных. Разумеется, на своём поле он идёт у букмекеров явным фаворитом, на лобовую победу дают 1.80.

Коэффициент неплохой, но больно уж хороши сейчас «львы». Кроме того, в последние годы они в любом состоянии дают сине-белым бой: в предыдущий раз «Порту» побеждал с разницей более чем в один мяч ещё в марте 2015 года, а ведь с тех пор соперники успели пересечься 14 раз.

На таком фоне П2 с форой (+1) за аккуратный коэффициент 1.63 смотрится довольно надёжно. Но нам больше нравятся классические обе забьют за 1.77. Эта ставка доезжала в четырёх предыдущих очных встречах. Можно даже рискнуть и взять «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.22, этот вариант проходил в трёх последних случаях.

Логика простая. «Порту» уже фактически стал чемпионом Португалии, вопрос вызывает только конкретная дата этого события. Команда имеет возможность сыграть ярко и для души, что повышает вероятность результативного футбола. «Спортинг» в последних турах мало пропускал, но там и соперники были гораздо проще".

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В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Похоже, будет весело.
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