«Порту» — «Спортинг»: где будет трансляция 15 июля, во сколько начало матча, кто фаворит
15 июля «Порту» и «Спортинг» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 15 июля «Порту» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Порту» — «Спортинг». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Марега станут чемпионами Португалии
В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Похоже, будет весело.
- 15 июля 2020
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 14 июля 2020
-
21:30
-
20:38
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент