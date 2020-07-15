«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ 15 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за коэффициент 2.02.

«После паузы мерсисайдцы выглядят не лучшим образом. За шесть туров они смогли заработать только 11 из 18 возможных очков. К слову, на прошлый тур пришлась домашняя игра с «Бёрнли». Несмотря на мощнейшее преимущество хозяев, встреча завершилась миром — 1:1.



Теперь «Ливерпулю» предстоит выезд к «Арсеналу», на этот раз клубу из одноимённого города тоже не стоит ждать лёгкой прогулки. Под руководством Микеля Артеты лондонцы не проигрывают на своём поле уже семь матчей кряду. Причём на этом внушительном отрезке они добыли пять побед и пропустили всего четыре мяча.



У ливерпульцев же после вынужденной паузы с выездами дела обстоят не лучшим образом. Они успели провести таковых три штуки и сумели набрать всего четыре очка. При этом пропущено было пять мячей, а забито только три.



На наш взгляд, стоит подумать над классической ставкой 1Х за коэффициент 2.02. «Канонирам» необходимы очки как воздух, в борьбе за еврокубки. «Ливерпуль» же лишён во многом турнирной мотивации. На своём поле он выглядит здорово, а вот в гостях позволяет себе валять дурака.



Статистика личных встреч полностью на нашей стороне. В предыдущих 16 поединках в Лондоне хозяева потерпели лишь два поражения. С точки зрения математики коэффициент выше двойки кажется подарком».