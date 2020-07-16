«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.15.



«Реал» чемпион – это не вопрос, а утверждение. Он, конечно же, чемпион, потому что за оставшиеся две игры ему нужно набрать два очка, и тогда он станет недосягаем для «Барселоны». «Барселона» своё растеряла, а «Реал» аккуратненько то, что надо было, подобрал – в 9 матчах подряд после возобновления чемпионата Испании «Реал» выиграл.



В ближайшем туре ему играть против «Вильярреала», можно всё оформить красиво на своём маленьком, но легендарном стадионе «Альфредо Ди Стефано». Думаю, что «Реал» именно на это будет делать ставку, а не на последний матч против «Леганеса», который как-то карабкается и пытается сохранить место в Примере.



У меня вообще нет никаких сомнений в том, что «Реал» одержит победу над «Вильярреалом». «Вильярреал» уже не попадает в Лигу чемпионов, может сохранить место в Лиге Европы, что важно, но может это сделать уже в последнем туре, играя против немотивированного «Эйбара». Да, поджимают «Хетафе» и «Реал Сосьедад», но думаю, что «Реал» этот «Вильярреал» должен обыграть.



Мои предложения – победа «Реала» с форой (-1,5) или с форой (-1). Я практически не сомневаюсь, что в этом матче «Реал» оформит долгожданное чемпионство и скинет с трона каталонский клуб – «Барселона» сама виновата".

«Реал» — «Вильярреал». Прогноз: Зидан и Рамос принесут Пересу долгожданное чемпионство Мадридцам будет очень сложно, но у «жёлтой субмарины», похоже, закончились силы.