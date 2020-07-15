«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Алексея Смирнова на матч 29-го тура РПЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 2.04, тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за 2.11.

«Ещё совсем недавно хозяева примыкали к пятёрке лидеров, а гости находились в зоне вылета. Теперь же текущие соперники занимают 11-е и 13-е места соответственно, а в турнирной таблице их разделяют всего лишь два очка.



После пяти игр без побед москвичи, вероятно, постараются начать интенсивно, чтобы создать для себя комфортное преимущество как можно раньше. При всём при этом мотивированные грозненцы вряд ли сыграют с такой же лёгкостью, какая просматривалась у них в матче с «Зенитом». Ничья – хороший результат для команды Игоря Шалимова, поэтому гости могут быть чрезмерно серьёзно настроенными на то, чтобы помешать фавориту забить быстрый гол. Предположу, что первый тайм получится интересным для зрителей, но не голевым.



Если до перерыва соперники усиленно поработают, то на второй тайм физических сил футболистам может и не хватить. В таком случае «Спартак» попытается воспользоваться своим классом, да и «Ахмат» не откажется поймать хозяев на ошибке. Защите обеих сторон будет достаточно тяжело успевать перекрывать свободные зоны, поэтому после перерыва я ожидаю увидеть два-три гола».