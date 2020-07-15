«Сассуоло» — «Ювентус», 15 июля: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» — «Ювентус».



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.28.



«Чемпионат Италии выходит на финишную прямую. Для «Ювентуса» остались важнейшие матчи, он сможет уже в ближайшие дни оформить титул чемпиона Италии.



Матч с «Сассуоло», матч непростой. «Сассуоло» в хорошей форме, команда играет в атаку и много забивает, поэтому «Ювентус», который испытывает проблемы в защите, может поплатиться за это.



Я думаю, что эта игра будет атакующей, учитывая характер команд, учитывая, что «Ювентус» после двух неудачных матчей подряд с «Миланом» и «Аталантой» должен себя наконец-то реализовать, поэтому мой прогноз тотал больше 3,5. Я думаю, что команды могут создать много моментов».

«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз: середняк Серии А обеспечит Роналду и Дибале проблемы «Сассуоло» в последних шести играх чемпионата Италии забил 17 мячей.