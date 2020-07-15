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«Сассуоло» — «Ювентус», 15 июля: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Сассуоло» — «Ювентус», 15 июля: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» — «Ювентус».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.28.

«Чемпионат Италии выходит на финишную прямую. Для «Ювентуса» остались важнейшие матчи, он сможет уже в ближайшие дни оформить титул чемпиона Италии.

Матч с «Сассуоло», матч непростой. «Сассуоло» в хорошей форме, команда играет в атаку и много забивает, поэтому «Ювентус», который испытывает проблемы в защите, может поплатиться за это.

Я думаю, что эта игра будет атакующей, учитывая характер команд, учитывая, что «Ювентус» после двух неудачных матчей подряд с «Миланом» и «Аталантой» должен себя наконец-то реализовать, поэтому мой прогноз тотал больше 3,5. Я думаю, что команды могут создать много моментов».

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