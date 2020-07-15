«Урал» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Екатеринбурге

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 2 гола за 1.60, Евгений Луценко забьёт за 2.78.
«Команды — соседи по турнирной таблице. На 8-м месте «Урал», на 10-м «Арсенал». Уже практически обезопасили себя команды от вылета, можно сыграть в удовольствие. Понятно, для «Урала» важнейший матч впереди — полуфинал Кубка России с «Химками». Плюс есть кадровые проблемы у команды Парфёнова. Есть вопросы по Эрику Бикфалви. Травму получил один из ведущих игроков Эль-Кабир. Но всё-таки «Урал» играет дома и хочется с хорошим настроением подойти к полуфинальной игре. Хотя времени на восстановление после поражения от «Краснодара» не так много.
У «Урала» было много моментов в игре с «Краснодаром», особенно в первом тайме, но подвела реализация. «Арсенал» вырвал победу у «Тамбова» в концовке благодаря голу Луценко. Одна из задач на оставшиеся игры — помочь Луценко стать лучшим бомбардиром чемпионата. Он в шести играх подряд забивал, вплотную приблизился к Дзюбе. Почему бы эту радостную статистику для бомбардира не продлить.
Последние матчи между этими командами получаются достаточно результативными, обе забивают. Можно этот вариант сыграть. Можно, наверное, сыграть «тотал больше 2 мячей» за 1.6. Можно пойти дальше и взять «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент выше двойки. Я бы рассмотрел все эти варианты. Ну и ещё бы поставил на гол Евгения Луценко. Раз уж прёт, раз уж идёт, то почему бы серию не продолжить».
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