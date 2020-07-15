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«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 36-го тура чемпионата Англии

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 36-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в 36-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.91.

«Довольно интересный, но довольно бессмысленный матч в английской Премьер-лиге. Почему бессмысленный? После того как Спортивный арбитражный суд вернул «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, резко поменялась таблица. Для «Арсенала» этот матч ничего особенного обозначать не будет. Но игра с чемпионом на своём поле — это важно для «Арсенала». Нужно проявить себя на таком уровне.

Мне кажется, мы должны увидеть открытый, атакующий футбол и с той, и с другой стороны. Всё-таки давления результата здесь не существует. На результат здесь ставить не стоит. Поэтому выберу ставку на «тотал больше 3 мячей с расходом». Коэффициент — 1.91. Мне это представляется лучшим результатом».

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