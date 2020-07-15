«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 36-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.
«Если посмотреть все котировки, то букмекеры ставят исключительно на «Ливерпуль». Коэффициенты совсем небольшие.
Я думаю, что здесь надо играть не на победу, не на поражение, а на больше/меньше. Мне кажется, это матч, где точно будет более 2.5 голов. Потому что игры между этими соперниками в последнее время получаются результативными и зрелищными.
Ещё и «Ливерпуль» является очень сильным раздражителем для канониров, которые постоянно подвергаются насмешкам. После предыдущего матча у них будет зашкаливать мотивация, и давление общественности тоже будет очень сильно сказываться.
Поэтому «Арсенал», на мой взгляд, будет играть в этом матче более нервно, чем обычно, что приведёт к высокой результативности».
- 15 июля 2020
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