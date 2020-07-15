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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ в Самаре
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Важнейший матч на «Самара-Арене». «Крылья» с Андреем Талалаевым продолжают вести борьбу за выживание. Они будут принимать «Краснодар», для которого матч также наиважнейший, он борется за попадание в Лигу чемпионов. Через несколько дней у «Краснодара» ещё отложенный матч с «Динамо». А сейчас «Краснодар» играет раньше, чем «Локомотив» с ЦСКА. Многое зависит от команды Мурада Мусаева.

«Крыльям» очки очень нужны. Чтобы их взять, надо рисковать, лезть вперёд, пытаться соперника наказать. Оборона у «Краснодара» уязвима, несмотря на ноль пропущенных мячей с «Уралом». Моментов у ворот Сафонова было предостаточно. Просто отскочил «Краснодар», должны были пропускать.

«Крылья», допустив грубые ошибки в обороне с «Динамо», во втором тайме уже думали о матче против «Краснодара». Об этом сказал сам Андрей Талалаев. Раз думали, значит, какой-то план имеется.

Талалаев неоднократно в качестве эксперта разбирал «Краснодар», знает его слабые места. Может быть, на эти слабые места «Крылья» и надавят. При этом оборона «Крыльев» выглядит не сверхнадёжно в последнее время.

Надо и тем, и другим. И те, и другие будут действовать немножко рискованно, так что, скорее всего, голы мы увидеть должны. Поэтому мой вариант «обе забьют» за 1.9".

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