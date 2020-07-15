«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на центральный матч 36-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.93.



«Для начала разберёмся в мотивации соперников. «Ливерпуль» заявлял, что очень хочет побить рекорд «Манчестер Сити» и по голам, и по заработанным очкам, но честно признаемся, пока не очень впечатляюще выглядят мерсисайдцы после рестарта чемпионата. В шести турах команда одержала три победы.



«Арсенал» имеет шансы на седьмую строчку, которая может стать еврокубковой. «Арсеналу» в последних двух турах нужно будет обыграть вполне солидных соперников. С «Ливерпулем» команда Артеты будет цепляться за результат, но в АПЛ результаты «канониров» не слишком впечатляющие. В семи матчах АПЛ после рестарта всего три победы. В последних матчах также нет побед. Никуда не делись стандартные ошибки защитников, которые приводят к пропущенным мячам. Можно вполне вести игру, как с «Тоттенхэмом», но в итоге остаться ни с чем.



Есть кадровые проблемы, которые связаны с «Ливерпулем». Не будут играть Милнер, Матип и Хендерсон, а что касается «Арсенала», то новых потерь там не обнаружено. Мне кажется, что в этом матче на заказ мы не можем ожидать победы от «Ливерпуля». Мы видим, что в последних четырёх матчах команда пропускала трижды в свои ворота, тем более от «Брайтона» и от «Бёрнли», которых нельзя назвать самым сильными соперниками.



«Арсенал» по-прежнему результативно играет сам и позволяет соперникам забивать в собственные ворота. Тут важно напомнить, что в последних 9 очных матчах с учётом кубковых 8 раз заходила ставка «обе забьют». Напомню, что в последних 9 очных матчах в АПЛ «Ливерпуль» ни разу не уступал «Арсеналу». Последняя победа «канониров» случилась в апреле 2015 года.



Я бы предпочел поставить на то, что обе команды забьют, а «Ливерпуль» не проиграет. Сумма этих условий даёт нам коэффициент 1.93».