«Порту» — «Спортинг»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Португалии 15 июля

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дает прогноз на матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу «Порту» — «Спортинг».

Ставка: тотал меньше 35.5 фола за 1.75.

«В текущем сезоне чемпионата Португалии в среднем за игру арбитры фиксируют 32,12 нарушения правил. При этом букмекер выдаёт планку тотала 35,5. Его можно понять. Во-первых, после выхода футболистов из карантина показатель среднего количества фолов за матч подскочил с 31,48 до 34,14. Во-вторых, матчи между «Порту» и «Спортингом» обычно бывают жаркими.



Посмею возразить букмекерским аналитикам, так как индивидуальная статистика команд говорит о том, что в предстоящем матче будет не более 32 фолов. А если быть точнее, то я прогнозирую коридор от 24 до 32 нарушений правил.



А ещё следует обратить внимание на судью, который будет обслуживать сегодняшний матч. Жоау Педру Пиньейру отличается от своих коллег по цеху тем, что даёт командам побороться. Обычно он свистит примерно на 10 процентов меньше, чем среднестатистический арбитр португальского чемпионата. В общем, с поправкой на судью я прогнозирую от 21 до 29 фолов. Так что играем тотал меньше».