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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на матч 29-го тура чемпионата России

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на матч 29-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

«На самом деле это важнейший (если не решающий) матч в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. В первую очередь за прямую путёвку в Лигу чемпионов.

И, несмотря на всю критику (на мой взгляд, несправедливую) в адрес Гончаренко, ЦСКА в обойме. Да, «Рубин» обыграть не удалось. Но в целом ЦСКА показывает очень хороший футбол в последних матчах начиная с дерби против «Спартака». Да и результат против казанцев не провальный. «Рубин» тоже команда неплохая. И ему очень нужно было цепляться за очки. Поэтому я бы не считал этот матч неудавшимся для ЦСКА. Клуб сейчас в полном порядке. И выглядит он перспективнее в данный момент, чем «Локомотив».

А «Локомотив» играет за счёт своих прекрасных исполнителей. В первую очередь за счёт таланта Алексея Миранчука, Жоау Мариу. Вот и Фарфан забил гол впервые за 14 месяцев. Так что «Локомотив», на мой взгляд, на данный момент команда индивидуально сильных футболистов. Я пока не вижу тренерской работы.

И здесь, с точки зрения командной игры, преимущество как раз у Гончаренко и у ЦСКА. Как бы там ни было, игра на три результата, поэтому ставить на исход я бы не стал. Обеим командам нужна победа. При этом замечу, что при Николиче «Локомотив» стал не так монолитен в обороне, стал больше играть в атаку.

Да и у ЦСКА линия обороны не самая сильная. Поэтому я думаю, что этот матч должен подарить голы. К тому же коэффициенты очень хорошие.

Я возьму двойную ставку ТБ (2,5) и «обе забьют». Думаю, должна получиться хорошая, яркая и интересная игра с голами».

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