«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч 29-го тура РПЛ 16 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«В предыдущем туре не смогли победитель ни те, ни другие. „Локо“ в четвёртый раз подряд сыграл вничью, при Николиче у „железнодорожников“ две победы и четыре ничьи кряду. Но если мы посмотрим на последние девять туров в исполнении „Локо“, то увидим четыре победы и пять ничьих. Ни одного поражения.



ЦСКА после двух неудачных матчей на рестарте — разгромного поражения от „Зенита“ и ничьей с „Динамо“ — пошёл на подъём: три победы с общим счётом 10:0 и ничья в предыдущем туре в игре с „Рубином“ — 1:1.



Если брать последние пять туров чемпионата, то ЦСКА выглядит здорово. По этим пяти турам „армейцы“ идут на втором месте, лучше показатель только у „Зенита“. Ну и ЦСКА пять туров идёт без поражений. Встречаются две непроигрывающие команды.



У тех, и у других не всё в порядке с обороной. Что-то компенсируется силой вратарей. С одной стороны есть Акинфеев, с другой — Гильерме и Коченков.



Отмечу ещё то, что возвращаются в состав сильные фигуры в атаке — Фарфан у „Локо“, который уже забил в ворота „Уфы“, Дзагоев у ЦСКА. Это усиление атакующей мощи соперников. А вот в обороне у обеих команд проблемы.



У ЦСКА дисквалифицирован Сигурдссон, но зато есть Чалов, Влашич. Что касается „Локомотива“, то вполне возможно, что помимо Гильерме в состав вернётся Баринов, очень важный футболист для организации игры „железнодорожников“.



ЦСКА забивает в четырёх матчах подряд. „Локо“ забивает немного в целом, но в последних семи матчах из восьми им удавалось забивать.



Обеим командам в силу турнирной ситуации нужна только победа, поэтому жду атакующий футбол. Мой выбор — обе команды забьют».