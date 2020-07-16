«Кристал Пэлас» — «МЮ»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии 16 июля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал первого тайма больше 1 гола за 1.74.



«Команда Роя Ходжсона достаточно давно чувствует себя комфортно в таблице, над ней не висит угроза вылета. А вот «Манчестер Юнайтед» более мотивирован. Я уже не раз говорил, что «МЮ» показывает, на мой взгляд, самый содержательный и качественный футбол после паузы, связанной с коронавирусом. И думаю, что сейчас «МЮ», который в понедельник оступился в матче против «Саутгемптона», пропустив в самом конце дополнительного времени, будет играть только на победу.



Посмотрите, как бодро выглядит вся атакующая группа «Юнайтед». Здесь и молодой Гринвуд, который забивает и отдаёт голевые передачи, здесь Марсьяль, здесь Рашфорд. Много проблем обороне соперника доставляют Поль Погба и Бруно Фернандеш. Португалец выступает просто феноменально после перехода в «МЮ». «Пэлас» любит отдать мяч сопернику и обороняться на своей половине поля.



Не сомневаюсь, что и в этот раз мы увидим такую картину. Меня обнадёживает, что Сульшер по ходу паузы серьёзно поработал над позиционным нападением. И теперь закрывающийся соперник не является невероятной проблемой для «МЮ». Думаю, что, учитывая мотивацию «Юнайтед», гости будут играть активно с первых минут.



Именно из-за напряжённого календаря. У «Манчестера» следом полуфинал Кубка Англии против «Челси», рисковать нельзя. Победа в Кубке — это, конечно, хорошо, но место в Лиге чемпионов — главная задача «МЮ» на концовку чемпионата. Никаких мыслей в духе «потом мы всё решим» не будет у футболистов «МЮ». Здесь и сейчас.



Первый тайм будет результативным. «Кристал Пэлас» тоже любит контратаковать, если соперник заиграется в нападении, то очень опасно укусить могут хозяева. Мой выбор — тотал первого тайма больше гола".

«Кристал Пэлас» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Погба войдут в зону Лиги чемпионов За пять предыдущих туров манкунианцы отгрузили соперникам 16 мячей.