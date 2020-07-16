«Эйбар» — «Вальядолид»: прогноз Владислава Радимова на матч 37-го тура Примеры
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Эйбар» — «Вальядолид», который состоится 16 июля.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.53.
«Этот матч ничего не решает, так как обе команды идут в середине таблицы. Ожидаю результативного поединка, потому что у соперников нет большой мотивации.
«Эйбар» – играющая команда, которая показывает открытый футбол. «Вальядолид» наконец-то раскроется, и мы увидим голы с двух сторон. Напрашивается ставка на тотал больше 2.5 мяча, благо что на неё букмекеры дают замечательный коэффициент. Предыдущие матчи «Эйбара» получились нерезультативными, но там он решал задачу по сохранению места в Ла Лиге, а сейчас можно и порезвиться».
- 16 июля 2020
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 15 июля 2020
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
Партнерский контент