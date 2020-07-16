«Эйбар» — «Вальядолид»: прогноз Владислава Радимова на матч 37-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Эйбар» — «Вальядолид», который состоится 16 июля.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.53.

«Этот матч ничего не решает, так как обе команды идут в середине таблицы. Ожидаю результативного поединка, потому что у соперников нет большой мотивации.



«Эйбар» – играющая команда, которая показывает открытый футбол. «Вальядолид» наконец-то раскроется, и мы увидим голы с двух сторон. Напрашивается ставка на тотал больше 2.5 мяча, благо что на неё букмекеры дают замечательный коэффициент. Предыдущие матчи «Эйбара» получились нерезультативными, но там он решал задачу по сохранению места в Ла Лиге, а сейчас можно и порезвиться».